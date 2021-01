IL QUADRO

UDINE Nel giorno in cui sono riprese le vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia dopo la sosta del primo gennaio, la percentuale dei positivi torna a salire al 13%, 379 nuovi contagi a fronte però di poco meno di 3 mila tamponi, 2.903 per la precisione, di cui 246 test rapidi antigenici mentre si sono rilevati altri 18 decessi.

I NUMERI

I ricoveri nelle terapie intensive sono fermi a 63 mentre quelli in altri reparti ammontano a 652, cinque in più rispetto al giorno precedente. Nuovamente sotto pressione anche il pronto soccorso di Udine. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 53.143. I decessi complessivamente ammontano a 1.687, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 768 a Udine, 359 a Pordenone e 104 a Gorizia.

CESARE GOTTARDO

Tra gli ultimi ad essere vinti dal virus anche il professor Cesare Gottardo, mancato all'età di 73 anni, già professore ordinario di Economia e Politica Agraria all'Università di Udine, nonché assessore alla Cultura del Comune di Udine nei primi anni 90. Era ospite della casa di riposo Sarcinelli di Cervignano. I totalmente guariti aumentano a 36.618, i clinicamente guariti salgono a 949, mentre le persone in isolamento sono 11.132.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati tre casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono due. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista, tre infermieri e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo, quattro infermieri, un medico e un tecnico. Infine, è stato rilevato il contagio di due persone rientrate dall'estero (Serbia e Gran Bretagna).

IL FUTURO

In base ai dati dell'ultimo report settimanale sul periodo 21-27 dicembre, il Fvg, con un Rt sotto a 1, al momento potrebbe tornare, con il 7 gennaio, in fascia gialla, essendo classificato a rischio moderato, pur con dati ancora preoccupanti sul fronte dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (36%) e negli altri reparti (51%). Gli effetti del Dpcm del 24 ottobre sono ormai esauriti e in tutta Italia la curva dell'epidemia di Covid-19 sta tornando però a salire, tanto che le stime elaborate dallo statistico Livio Fenga indicano circa 600.000 casi complessivi a fine gennaio, contro i circa 550.000 attuali. La nostra regione però è tra le poche che indicano una tendenza alla decrescita giudicata evidente così come Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Molise. Occorrerà attendere comunque le decisioni del Governo dopo le valutazioni dei numeri negli ultimi giorni. Ciò che invece da ieri è certo è che gli impianti sciistici potranno riaprire dal 18 gennaio, grazie alla firma del ministro della Salute, Roberto Speranza sull'ordinanza invocata ed attesa dalle regioni del Nord Italia, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Grazie al lavoro di squadra delle Regioni e delle Province autonome iniziato in Commissione Turismo abbiamo finalmente una data di apertura credibile e seria. Ora si può finalmente ripartire in sicurezza hanno commentato gli assessori regionali, tra cui Sergio Emidio Bini.

VACCINAZIONI

Ieri mattina sono riprese le vaccinazioni nei cinque centri scelti dalla regione ovvero gli ospedali di Udine, Pordenone, Tolmezzo, Monfalcone e Cattinara a Trieste dopo la giornata di riposo concessa dai vertici delle Aziende sanitarie ai team scelti per le immunizzazioni. Al 31 dicembre in Fvg erano state vaccinate poco meno di 2 mila persone (16,3% con 1.948 su 11.965) con una quota di prenotazioni che ha toccato 14 mila 567 unità cui si sommano 2 mila 206 per la seconda dose da effettuarsi per il prodotto Pfizer a distanza di 21 giorni per un totale di 16 mila 773 persone.

