IL PARERE

PORDENONE Se la riapertura delle scuole è certa da mercoledì 16 e in alcuni casi già da lunedì 14 settembre, molto meno sicuro è che allievi e studenti potranno realmente trascorrere l'anno scolastico completo sui banchi. A destare preoccupazione di pediatri e famiglie è il temutissimo raffreddore. Con un semplice raffreddamento talmente naturale nei bambini, da essere ribattezzati mocciosi scatta il divieto di portare gli alunni in asili e scuole di ogni grado, a meno che non siano i pediatri di famiglia ad autorizzarlo con un attestato. Una condizione che rischia di far implodere l'intero sistema scolastico, considerando che i pediatri non potranno materialmente visitare ogni bambino con raffreddore. «Il quadro non è roseo, alla luce in particolare dell'ultimo documento dell'Istituto superiore di sanità che avrebbe dovuto fare un po' di chiarezza. Purtroppo se dobbiamo seguire alla lettera le indicazioni formulate probabilmente saranno molto pochi i bambini che riusciranno a frequentare la scuola per periodi prolungati», spiega Patrizia Schiaulini, pediatra sacilese e segretaria provinciale della Fimp, Federazione Italiana Medici Pediatri. Si rischia la congestione degli ambulatori? «Stando alle indicazioni dell'Iss da ottobre a marzo ogni pediatra di famiglia che segue almeno 800 bambini dovrebbe visitare centinaia di pazienti ogni giorno e riceverebbe una tale quantità di telefonate che pur con tutta la buona volontà sarebbero ingestibili. Mi auguro quindi che i genitori e gli insegnanti si dotino di una grande qualità, il buon senso, e riescano a discriminare uno starnuto da qualcosa di più grave» Se il bambino o ragazzo si sveglia con un sintomo, compreso un banalissimo raffreddore, cosa accade? «L'unico modo per stabilire se un bambino non è contagioso per Covid è il tampone. Nel documento dell'Iss viene riportato che nel caso di rientro a scuola il pediatra redige un'attestazione in cui afferma che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 con tampone negativo». Quindi i pediatri potranno fare i tamponi nei propri ambulatori e velocizzare la procedura? «Purtroppo no e nemmeno abbiamo la possibilità di richiedere direttamente i tamponi. Da agosto abbiamo interlocuzioni con il Dipartimento di prevenzione, per ora siamo riusciti a ottenere solo la possibilità d'inviare la scheda con i dati dei pazienti al Dipartimento che eventualmente convocherà il paziente. La risposta del tampone in tempi rapidi sarebbe fondamentale per ridurre i contagi o, in caso di negatività, per consentire il rientro a scuola e il conseguente rientro al lavoro del genitore. I tamponi rapidi già adottati in Veneto danno la risposta in solo una decina di minuti. In Fvg la situazione è diversa e variegata: a Trieste e Gorizia i pediatri di famiglia possono richiedere direttamente il tampone da eseguire al Burlo Garofalo, ci auguriamo che in futuro sia possibile anche per noi a Pordenone. Senza il tampone è pressoché impossibile discriminare se sia una banale infezione virale o da nuovo Coronavirus. Perciò quest'anno la vaccinazione antinfluenzale è gratuita nella fascia 6 mesi-6 anni per ridurre il rischio di una sovrapposizione di patologie simili e del ricorso al tampone».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA