La Pedemontana divide Manildo attacca Zaia

LA POLEMICATREVISO La Pedemontana può diventare un problema per Treviso. E la Regione, governatore Luca Zaia per primo, deve sedersi attorno a un tavolo e spiegare come intende difendere i comuni attraversati dalla massa di auto e camion destinati, inevitabilmente, a riversarsi sul territorio. Il sindaco Giovanni Manilndo e l'assessore Paolo Camolei parlano chiaro e rilanciano un argomento a dir poco caldo che alimenta da anni polemiche e discussioni. Lo fanno a una ventina di giorni dalle elezioni e, soprattutto, lo fanno con una decisione e...