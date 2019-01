LA PAURA VAL DI ZOLDO Ha rischiato grosso la frazione di Mareson della Val di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PAURAVAL DI ZOLDO Ha rischiato grosso la frazione di Mareson della Val di Zoldo, quando, giovedì sera, le fiamme sono divampate in due case. Bastava che il vento soffiasse nella direzione opposta, verso la montagna e l'abitato della Val di Zoldo poteva in gran parte non esistere più. Lo conferma il sindaco Camillo De Pellegrin che spiega: «La notte è stata un po' critica, abbiamo rischiato grosso. Se il vento tirava dalla parte opposta avrebbe con grande probabilità preso fuoco l'edificio a fianco, completamente in legno e a quel punto...