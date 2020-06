LA PAURA

TREVISO Un inizio mattinata traumatico per chi vive attorno all'ex caserma. Le urla che arrivano dall'interno, l'arrivo precipitoso di mezzi di polizia, carabinieri e polizia locale ha subito fatto intendere che stesse accadendo qualcosa di poco chiaro. E quando poi si è diffusa la notizia che si trattava di una mezza rivolta legata al Covid, i timori si sono moltiplicati. «Sinceramente - spiega Domenico Piccoli, ex consigliere comunale che vive proprio a pochi metri dalla Serena - un po' tutti ci chiediamo come sia potuta accadere una cosa del genere. Ma chi deve controllare le condizioni di salute di chi entra: la Prefettura o la cooperativa? Adesso siamo molto preoccupati. Incrociamo questi ragazzi ogni giorno, ogni volta che usciamo di casa. Ci salutiamo, parliamo. Come possiamo essere sicuri nessuno di loro sia positivo?». Una domanda che si pongono in tanti e con una certa preoccupazione, ma che non trova risposte immediate.

L'ATTESA

«L'esito dei tamponi, forse, lo conosceremo domani (oggi ndr) - continua Piccoli - ma dovremo attendere almeno 14 giorni per essere sicuri. Sinceramente siamo arrabbiati. Non ce l'ho con i ragazzi, che non hanno colpe: qualcuno di loro anche lavora, si dà da fare. Da cittadini invece me la prendo con chi dovrebbe amministrare e invece non ce la fa, non controlla. Assurdo che, in un periodo come questo, una persona possa tornare da un viaggio in Asia senza che nessuno verifichi, senza che qualcuno si accorga delle sue condizioni al momento dell'ingresso in Italia».

PUGNO DI FERRO

Davide Visentin, attuale consigliere comunale di Fratelli d'Italia, invoca provvedimenti drastici: «Chi si è reso protagonista dei gravi momenti di tensione deve essere subito identificato ed espulso. Non possiamo ospitare gente disposta a mettere a rischio la salute di tutti per un suo capriccio. I residenti sono esasperati, da anni vivono una situazione ad altissima tensione e i problemi sono quotidiani».

