LA PAURA

TREVISO Il distretto di Asolo resta il più colpito. Ma adesso la corsa del coronavirus si fa preoccupante anche nella zona di Oderzo. A evidenziarlo è la percentuale di test con esito positivo rispetto al totale dei tamponi eseguiti. «Nell'area di Treviso si è al 9%, mentre in quelle di Asolo e di Oderzo rispettivamente al 17 e al 16% sono i numeri snocciolati da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca a livello provinciale, risulta positivo il 12,3% dei tamponi. Speriamo che con le limitazioni previste nel periodo di Natale possa esserci una riduzione». Da dove nasce una crescita così importante a Oderzo? «La percentuale è riferita agli ultimi quattro giorni specifica Benazzi ora stiamo monitorando la situazione nel dettaglio per evidenziare eventuali origini particolari».

LA BATTAGLIA

Intanto nel territorio del distretto di Asolo continua la battaglia per piegare la curva dei contagi. Il Comune di Asolo ha cancellato il libero accesso al municipio: adesso si va solo per appuntamento. E allo stesso tempo il sindaco Mauro Migliorini sta valutando la possibilità di sospendere il mercato del sabato e il mercato agricolo del lunedì. «A livello comunale contiamo 142 positivi, continuano a salire fa il punto il primo cittadino nel 2018 in tutto il mese di dicembre avevamo registrato 6 decessi. L'anno scorso 8. Quest'anno siamo già a 14. C'è qualcosa che non va». Ieri nella Marca sono emersi 571 nuovi contagi. Sono esattamente 18.544 i trevigiani che oggi stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, 514 sono ricoverati in ospedale. Compresi 44 in Terapia intensiva. Mentre 13 pazienti si sono negativizzatI ma devono comunque restare in Rianimazione per recuperare la normale ventilazione. Sempre ieri sono mancate altre 11 persone. Il totale dei decessi registrato in dieci mesi di epidemia sale così a 842.

LA FASE DI CONTENIMENTO

«Siamo in una fase di plateau che dura ormai da venti giorni spiega Benazzi fino a quando ci sarà l'attuale andamento dei contagi, continueremo ad avere ricoverati per le successive due settimane». In attesa del vaccino, la battaglia è ancora complessa. Si monitorano anche le persone rientrate dalla Gran Bretagna. I tamponi di quelle che nei prossimi 30 giorni diventeranno positive verranno inviati all'istituto zooprofilattico per effettuare la sequenza evidenziando eventuali casi della variante inglese. In Terapia intensiva, intanto, si è al livello di guardia. Quella di Treviso conta il ricovero di 26 pazienti Covid positivi. In linea con la fase 5 dell'emergenza, l'Usl ha deciso di aprire 4 nuovi posti letto di Rianimazione a Vittorio Veneto e altri 2 a Montebelluna. Serviranno per supportare l'area critica del Ca' Foncello in caso di necessità. «E' una precauzione sottolinea Benazzi non sapendo se i cittadini seguiranno le regole in questo periodo di Natale, come ci auguriamo». Si gioca d'anticipo. «Non ci siamo mai trovati nelle condizioni di non avere un posto libero» assicura Antonio Farnia, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione di Treviso. La mortalità in Terapia intensiva resta elevata. Ma la Marca è sotto la media generale del 50%. Dalla fine di ottobre ad oggi la Rianimazione di Treviso ha ospitato 104 pazienti, a rotazione, contando 42 decessi (40%); quella di Montebelluna 24 pazienti con 9 decessi (37,5%); Vittorio Veneto 31 pazienti con 10 decessi (32,2%); Conegliano 21 pazienti con 6 decessi (28,5%). La buona notizia arriva dalle case di riposo: i contagi sono in calo. Negli ultimi quattro giorni si è passati da 850 a 688 persone positive (-162). Il Covid attualmente ha colpito il 9% degli anziani e il 3,2% degli operatori. «Il dato è decisamente inferiore rispetto alla prima ondata tira le fila Benazzi questo ci fa ben sperare».

Mauro Favaro

