LA PAURA

FELTRE Il Coronavirus torna prepotentemente nel Feltrino, proprio dove tutto era iniziato nei primi giorni di marzo quando l'emergenza esplose nella Geriatria del Santa Maria del Prato. Questa volta il focolaio è scoppiato un un'attività commerciale, all'Eurobrico di Feltre, dove due dipendenti sono risultati positivi al tampone e ci sono anche altri 3 contagiati tra i contatti. Infatti dopo la scoperta dei due lavoratori positivi è partita immediatamente una campagna di tamponi da parte dell'azienda Usl 1 Dolomiti e, su 25 esami effettuati, altre tre persone entrate in contatto con i due dipendenti sono risultate positive. Una notizia che ha subito scosso tutta la comunità feltrina che ha ancora in memoria il giorno in cui era stato annunciato il primo caso di positività in provincia, con la chiusura immediata dell'ospedale di Feltre.

LA GIORNATA

Chiuso sabato e domenica per sanificazione interna ed esterna. Questo il cartello che i clienti dell'Eurobrico di Feltre si sono trovati appeso sulla porta d'ingresso del negozio ieri mattina. L'Eurobrico è un'attività commerciale che si occupa della vendita di tutto ciò che è legato al fai da te ed al bricolage. Il negozio di Feltre, che ha sede in via Zuecca, è aperto dal 2013 ed attende di potersi trasferire nei nuovi spazi dell'Altanon non appena la struttura sarà ultimata. L'avviso esposto all'esterno dell'attività ha subito fatto pensare che la causa fosse il Covid -19. Difficile infatti che, a poche settimane dalla riapertura dopo il periodo di lockdown che ha penalizzato tutte le attività commerciali in maniera pesante dal punto di vista economico, potesse esserci una casuale chiusura, tra l'altro nel fine settimana quando c'è il maggior flusso di clientela nel negozio.

LA CONFERMA

L'amministrazione comunale di Feltre, interpellata in quanto il sindaco è autorità di sanità locale, non ha potuto confermare anche se ha affermato che il sindaco «è stato avvisato della chiusura di questa attività commerciale in via precauzionale per un possibile caso di positività tra i dipendenti». Non rimaneva quindi che l'azienda ospedaliera che alla fine ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ufficiali, soprattutto per la gravità della situazione che nel corso delle ore è andata delineandosi, arrivando alla sera ad annunciare che nell'attività commerciale c'è un vero e proprio focolaio.

L'USL

«A seguito di due positività Covid 19 riscontrate in due colleghi di lavoro di un negozio di Feltre è stato attivato, come da linee guida regionali, un accurato contact tracing che ha portato all'esecuzione del tampone a 25 contatti dei due casi indicati si legge nella nota dell'Usl 1 Dolomiti -. Poco fa (nel tardo pomeriggio di ieri) il laboratorio ha reso noti i risultati di queste indagini attestando tre nuove positività: una correlata al caso 1 e due al caso 2. Da ciò deriverà l'esecuzione di nuovi accertamenti, con le decisioni conseguenti». «Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica - spiega Sandro Cinquetti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti -. Nessuno dei casi indicati presenta sintomatologia grave. Per essi è stato disposto l'isolamento domiciliare. Per la tutti gli altri contatti è stata attivata la quarantena».

L'EVOLUZIONE

Sarà da capire in primis come andranno i successivi esami che l'Usl sta facendo tra coloro che sono entrati in contatto con le persone risultate positive ai tamponi e, successivamente, se a seguito di questa notizia il comune deciderà di riaprire il C.O.C. (centro operativo comunale). Irraggiungibile il patron del gruppo Paterno, proprietario del negozio, che ha però sottolineato che della questione se ne stavano occupando gli uffici. La notizia del possibile contagio fin dalla mattina rimbalzava sui social network. Il cartello esposto infatti ha aperto un grosso dibattito in Facebook.

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

