La paura è il sentimento che prevale in coloro che non vogliono l'autonomia dei due Comuni di Venezia e di Mestre.La paura aleggiava anche all'origine dell'annessione del Comune di Mestre a Venezia.Giuseppe Volpi, ottenuto da Re Vittorio Emmanuele III il titolo di Conte di Misurata, fu governatore della Tripolitania e Ministro delle finanze del Governo fascista, divenne l'artefice della nascita di Portomarghera sui terreni, detti dei Bottenighi, espropriati nel 1917, senza indennizzo, al Comune di Mestre. Facile per lui, ministro del Governo...