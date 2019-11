La paura di Cavallino: «Mai più così»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCAVALLINO TREPORTI Almeno due settimane di lavori per riaprire via Pordelio. È la tempistica indicata ieri, dopo le prime verifiche tecniche nell'area interessata al crollo della carreggiata stradale. Il cedimento è avvenuto martedì all'altezza di Ca' Ballarin, all'incrocio con via della Fonte, dove sono franati dieci metri di strada lasciando posto ad una voragine profonda 4 metri. Solo per miracolo nessuna persona è rimasta coinvolta. Ieri mattina in Municipio, i tecnici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche,...