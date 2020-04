LA PAURA

CASALE Fare l'operatrice sociosanitaria era quello che sognava da bambina. Aiutare il prossimo in difficoltà e mettersi a servizio degli altri è uno degli obiettivi che l'ha spinta a intraprendere la carriera di oss e a non pentirsi nemmeno oggi, in tempo di coronavirus, della scelta fatta 12 anni fa. Ha lavorato in diverse case di riposo, poi in corsia al Ca' Foncello, e ultimamente alla casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile dove l'epidemia di Covid-19 ha colpito duramente. «Non sono mai stata assalita dalla paura, ma non avrei pensato di avere a che fare con una pandemia di queste proporzioni, di vedere tanti pazienti morire uno dopo l'altro in pochi giorni e soprattutto di dover affrontare il Male, almeno inizialmente, a mani nude» dice Maria (nome di fantasia per garantirle l'anonimato) che ha concluso pochi giorni fa l'esperienza alla Cosulich ed è in quarantena a casa. «I primi giorni di marzo c'erano sei pazienti tra sospetti positivi e accertati Covid che erano stati isolati nell'ala vecchia della casa di riposo. Poi, il 21 marzo tutto è cambiato. Hanno eseguito i tamponi a tutti gli ospiti: 48 positivi, 42 negativi e 3 sospetti. A quel punto è stato allestito l'intero primo piano come reparto Covid mentre gli altri pazienti sono stati divisi tra pianoterra e secondo piano della struttura centrale - racconta Maria, che i primi tempi portava la mascherina da casa - Venivamo forniti di mascherina chirurgica ma io volevo il presidio Ffp2. Me le procurava il mio ragazzo. In casa di riposo ci davano un camice in tessuto-non-tessuto, i guanti e le mascherine chirurgiche. Anche gli occhiali di protezione mancavano, ce n'era un paio per tutti noi oss: solo in un secondo tempo i dispositivi sanitari sono stati messi a disposizione di tutti ed è stato questo che ha creato in me maggiore apprensione. Delle volte avevo crisi di pianto prima di andare a lavorare in un ambiente che sapevo altamente a rischio senza immaginare se la sera, finito il turno, sarei stata anch'io positiva e infetta per la mia famiglia». Esperienza difficile, ammette. «Quando entravo in casa di riposo mi spaccavo a metà. Una parte efficiente che doveva sistemare, pulire, lavare i malati, l'altra dava ascolto agli anziani. In tanti mi chiedevano come si viveva fuori da lì e ascoltavo le frasi terribili che dicevano Moriremo tutti oppure Non rivedrò più i miei figli. Non mi sono ammalata, ma molti di noi sono a casa in quarantena, chi sospetto di aver contratto il virus e chi malato. Continuerò, però, a fare un lavoro in cui credo profondamente. E a sperare che presto tutti potremo tornare alle nostre vite di prima».

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA