LA PAURA

BELLUNO Una dopo l'altra sembra che le Rsa rimasti immuni alla prima ondata finiscano per essere interessate dal virus. E, forse proprio per l'immunità acquisita dal contagio nella prima ondata in quelle che a marzo pagarono il prezzo più alto nell'epidemia, il problema Covid sembra essere sparito. Ieri il nuovo bollettino: il virus è entrato nella Rsa di Val di Zoldo, con un ospite positivo, e in quella di Agordo, dove un operatore socio sanitario è stato contagiato.

AGORDO

Nonostante i dispositivi di protezione individuale, i protocolli e gli scrupolosi comportamenti anti contagio il virus riesce ad insediarsi anche in quelle strutture che sembravano più sicure, risparmiate alla prima comparsa del coronavirus durante la scorsa primavera. Tra le residenze che hanno scoperto delle positività al proprio interno il Centro Servizi per persone anziane di Agordo. UNa vera sfortuna: l'operatore socio sanitario contagiato aveva iniziato a lavorare lunedì nella Rsa, con l'esito del tampone negativo, ma mercoledì sera è emersa la sua positività. Il nucleo all'interno del quale lavorava, con la mascherina Ffp2, è stato subito isolato e sono stati chiamati e avvertiti del caso tutti i parenti degli ospiti. Ora si procederà con l'eseguire il test a tutti i 113 anziani e operatori, forse già oggi, tramite il Dipartimento di prevenzione dell'Usl. La speranza, visti i protocolli rispettati con screening ogni mese, è che nessuno sia stato contagiato. Ma la preoccupazione c'è, anche se quella più grande è soprattutto per la lamentata scarsità di operatori e infermieri, come ha ribadito per Asca, Chiara Santin. «La situazione è di grande tensione - spiega - perché dovremmo convivere con il virus e il grosso problema è quello della carenza di personale, per il futuro in particolare per quel che riguarda gli infermieri». «Tra presidenti - prosegue - ci sentiamo periodicamente in videochiamata per riflettere sul presente, ma stiamo cercando di muoverci anche per capire quale sarà futuro, al di là del Covid, per mettere in atto proposte, partendo dalla programmazione regionale».

VAL DI ZOLDO

Un'anomalia è stata registrata anche nella casa di riposo di Val di Zoldo. Mercoledì lo screening di routine ha dato esiti negativi, per quanto riguarda il personale. Lo stesso dicasi per gli esiti di ieri. Eppure nella notte di due giorni fa un ospite ha manifestato dei sintomi e quando gli è stato fatto il tampone è risultato positivo. Si è ora in attesa del risultato del tampone molecolare, quello completo. La struttura ospita 74 anziani e ha una quarantina di dipendenti.

LE ALTRE RSA

A Limana le cose stanno andando un po' meglio al Centro Servizi per persone anziane Ing. Testolini. Il vicesindaco Edi Fontana parla di un clima «in fase abbastanza favorevole, si stanno negativizzando una serie di operatori (11) e questo ci permette di fare fronte a tutti i servizi e di riempire i turni. Agli ospiti faremo i molecolari nel fine settimana». Sei si trovano all'ospedale di comunità, sei sono deceduti, anche per altre cause e cinque sono ricoverati in ospedale, due molto gravi. «Con il rientro della psicologa e delle animatrici puntiamo a creare un po' di animazione prosegue Edi Fontana -. Le postazioni per le videochiamate sono pronte, non appena avremo modo di dedicare una persona riprenderemo quel servizio». Una ventina gli anziani sono ancora positivi alla casa di risposo di Cesiomaggiore, per ora tutti non manifestano grossi disagi. A Meano, Ponte nelle Alpi e a Lentiai rimangono alcune positività, che però non sembrano destare preoccupazione. Covid free molte strutture, tra queste quelle contagiate nella prima ondata come la Padre Kolbe di Pedavena, quelle di Trichiana e Mel.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA