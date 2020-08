LA PAURA

BELLUNO Il maltempo ha battuto duro sabato sera: sentieri interrotti, rifugi e case isolati, fango e sassi, colate che hanno bloccato una ventina di auto sui passi. In due ore, dalle 22 di sabato in poi i vigili del fuoco hanno gestito più di 30 interventi da Rocca Pietore e l'Alto Agordino, Feltre, Cortina, Colle Santa Lucia, Cesiomaggiore, Belluno, Auronzo, Sospirolo, Agordo. Non ci sono state persone coinvolte o ferite, ma a pochi giorni dal disastro di Auronzo di mercoledì sera il Bellunese si è trovato di nuovo in emergenza. E l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha annunciato in serata: «La richiesta di stato di emergenza che il Presidente Zaia aveva inviato a Roma per i comuni di Auronzo e Canale d'Agordo viene integrata con i comuni colpiti in Veneto in queste ore dal maltempo».

PASSI CHIUSI

Se nel Feltrino è stato il vento a creare i danni maggiori, in Alto Agordino sono stati gli smottamenti. Chiusi ieri, dopo per le diverse colate nella parte bellunese, entrambi i passi Fedaia e Pordoi. I vigili del fuoco erano intervenuti nella notte per portare in salvo alcuni automobilisti: 7 bloccati sul Pordoi, una decina sul Fedaia. Alle 11 di ieri la sp 641 del Passo Fedaia da Sottoguda è stata riaperta con lavori in tempo record di Veneto Strade che annunciava che si stava lavorando per riaprire entro sera anche il Pordoi.

L'EPICENTRO

Ancora una volta a pagare il prezzo più caro la zona di Rocca Pietore, già epicentro di Vaia nel 2018, dove sono stati danneggiati anche i lavori di ricostruzione che erano in corso. «Sono demoralizzato - ha confessato il sindaco di Rocca, Andrea De Bernardin, metti a posto da una parte e un'ora di pioggia ti rovina dall'altra. Cerchiamo comunque di superare questo momento di sconforto: i Servizi forestali anche in questo caso sono stati attivissimi mandando già in loco scavatore, pala gommata e camion. Grazie anche ai nostri vigili del fuoco coordinati da Leo Crepaz e il personale di Veneto Strade». La situazione più grave nella Valle Ombretta e zona Malga Gran Pian, oltre il camping di Malga Ciapela, dove ci sono state frane importanti. Nonostante qualche giorno fa l'area fosse stata ripulita, in pochissimo tempo si è raccolto nuovo materiale, che ha superato la barriera, ha fatto saltare un ponticello di 4 metri che collega due malghe e un rifugio «lambendo alcune costruzioni e alcuni allevamenti», spiega Luca Cosul Cuffaro della Cia - Agricoltori Italiani. «Tutto il lavoro fatto in queste settimane è stato danneggiato e va ripristinato - ha affermato ieri l'assessore Bottacin -, ma è stato comunque fondamentale altrimenti la malga Ombretta sarebbe stata travolta. Nei prossimi giorni la Regione attiverà lavori in somma urgenza dal costo stimato di 300/400mila euro con i servizi forestali. Il canale del campeggio realizzato a malga Ciapela (finito 5 giorni fa) è stato molto prezioso ed ha retto bene». «I Servizi forestali hanno già attivato una somma urgenza - spiegava il sindaco De Bernardin -, grazie anche a un cantiere che avevano già in loco, al ricovero animali della Malga Ombretta, ora danneggiato».

L'EMERGENZA

«Stiamo preparando una modalità snella per aiutare i territori: le risorse ci sono», ha detto ieri il consigliere provinciale alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi, che in mattinata ha contattato i sindaci di Alleghe, Falcade, Livinallongo e Rocca Pietore. «Ci sono stati segnalati diversi dissesti. In particolare ad Alleghe risulta interrotta per frana una strada che serve un'abitazione - spiega il consigliere provinciale -. A Falcade le piogge hanno provocato danni alla pista ciclabile». «Il guado provvisorio sul torrente Biois - spiega il primo cittadino di Falcade, Michele Costa -, posto sulla pista ciclabile tra Canale e Caviola, è in parte asportato e in parte inghiaiato quindi inservibile e qui bisognerà capire in che tempi e in che modi si potrà ripristinare. Il Rio Val Fredda nella zona dei Casoni in qualche parte è esondato e in qualche punto ha scavato e sarà necessario chiedere l'intervento dei Servizi forestali. Ci sono poi altre situazioni critiche sul nostro territorio, come il sentiero geologico che tra la frazione di Valt e la cascata delle Barezze. Inoltre i corsi d'acqua che scendono dalla Cime d'Auta in più punti hanno esondato invadendo in parte il bosco ed eroso in alcuni tratti strade silvo- pastorali che si intrecciano nei boschi sopra la località di Cayada».

Dario Fontanive

