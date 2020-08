LA PAURA

BELLUNO Doveva essere il giorno della conta dei danni dopo l'ondata di maltempo di sabato sera. Quella di ieri invece è stata un'altra giornata di pioggia e paura nel Bellunese, con smottamenti, strade chiuse, rischio evacuazione per gli abitanti di alcune zone, fiumi e laghi che per pochi centimetri non sono esondati. La situazione più critica, che ha tenuto con il fiato sospeso fino al pomeriggio, è quella del lago di Alleghe, arrivato a 5 centimetri dalla strada. Poi San Vito di Cadore con il centro a secco per l'acquedotto saltato. E ancora Cortina. Infine la Feltrina, ancora chiusa. In mattinata la prefettura era stata allertata anche per la preoccupazione del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, per il livello fiume in città, situazione che poi è rientrata. «Questa volta rispetto al passato la provincia se l'è e cavata discretamente», dicono dalla prefettura. Ma resta l'allerta gialla.

L'ESERCITO

Dalle prime ore di maltempo, sabato, fino a ieri sera superano quota 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Poi l'esercito di volontari di protezione civile con oltre 100 persone impegnate soprattutto in monitoraggio a vista, solo Ana Belluno ha attivato 50 uomini. Hanno seguito in tempo reale la situazione l'assessore regionale alla protezione Civile Gianpaolo Bottacin e il consigliere delegato alla Protzione civile della Provincia, Massimo Bortoluzzi. Poi sindaci in prima linea che fin dalle prime ore della giornata, come il primo cittadino di Alleghe, Danilo De Toni al lago, sono andati di persona a misurare o monitorare i corsi d'acqua.

FRANE E STRADE

È stata una giornata di passione sulle strade. Resta chiusa la Feltrina. Lo smottamento in località Carpen al km 44+200 si è riattivato e ieri a mezzogiorno la strada è stata nuovamente chiusa. «Speriamo per domani di riuscire a riaprirla», diceva ieri sera l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Il traffico viene deviato sulla SP 1 bis Madonna Del Piave con opportuna segnaletica in loco. «Non è messa benissimo nemmeno la provinciale sp 1 - ha detto il capo di Veneto Strade - dove le colate detritiche han riempito le reti paramassi, ma per ora siamo riusciti a tenerla aperta». Ieri mattina è stata chiusa anche la Sp49 di Misurina, per straripamento in Alta Pusteria del lago di Landro, in comune di Dobbiaco (Bz). Sempre per quello a mezzogiorno serrata anche la statale 51 a Fiames, a Cortina. Chiusa anche la Sp48 a Rio Gere, in via precauzionale. Code per qualche tempo ieri mattina anche per la frana finita sulla Statale 51bis tra Calalzo e Domegge. Infine a Longarone chiusa la comunale che porta a Podenzoi per un grosso masso finito in carreggiata.

IL CASO ALLEGHE

«Fortunatamente ora si è rasserenato e il livello del lago sta scendendo. Le previsioni non dovrebbero prevedere ulteriori precipitazioni: siamo un po' più tranquilli». Tirava un sospiro di sollievo ieri, alle 18.00 il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni. «Il lago è arrivato a livello della strada del lungo lago - spiegava ieri - ancora stamattina a quel punto ho subito aperto il Coc (Centro operativo comunale). Sono rimasto in collegamento con Regione e Provincia che hanno seguito con massima solerzia negli interventi e comunicazioni. È venuta su la protezione civile e posizionato tutti i sacchi di sabbia davanti ai fabbricati più a rischio, ringrazio l'attività che ha fatto l'assessore Bottacin e la Provincia». «Cinque centimetri ancora e il lago sarebbe esondato - prosegue -. Ho continuato a fare le misurazioni: andavo giù ogni quarto d'ora. Verso le 8.30 del mattino eravamo a 60 centimetri dal marciapiede e verso l'una del pomeriggio a 5 centimetri dal marciapiede. Le paratoie erano aperte completamente ma non riuscivano a rilasciare più di quello. Già dalla mattina ho fatto uscire protezione civile a monitorare tutto il territorio a controllare tutti gli affluenti secondari del Cordevole e Fiorentina, controllati continuamente. Il lago vedevi che cresceva a vista d'occhio: la mia preoccupazione era per i fabbricati, 6 abitazioni e l'hotel lungo lago. Adesso è calato di 20 centimetri intorno alle 17 e sta scendendo». L'ultima volta che il lago di Alleghe aveva fatto sentire la sua voce era il 17 novembre quando però era rimasto più basso di ieri. E poi con Vaia quando era esondato. «Le opere che sono state realizzate lungo il Cordevole dopo Vaia, la scogliera, ha superato l'esame: l'argine della sponda destra è rimasto intatto».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA