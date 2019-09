La passione per la lettura che si trasforma in prove di scrittura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pordenonelegge da ormai nove edizioni guarda con interesse ai nuovi talenti letterari che emergono dal Campiello Giovani, che come il suo fratello maggiore segnala una cinquina di finalisti. A differenza del premio principale, in questo caso gli autori devono avere tra i 15 e i 22 anni e concorrono presentando alla giuria un racconto breve. A fare da guida ai più giovani, all'incontro tenutosi in palazzo Montereale Mantica, ci ha pensato lo scrittore torinese Marco Lupo, che con il suo Hamburg ha di recente vinto il Premio Campiello Opera...