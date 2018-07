La passione per il ballo e le immersioni Il fratello: «Andrea era nato generoso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOPORDENONE C'è chi ricorda Andrea Fellet come una persona schiva, riservata. Ma in realtà l'operaio 53enne morto sul lavoro, l'altro ieri alla Cimolai di Roveredo in Piano era un uomo pieno di passioni. Non c'era solo il lavoro - nel quale era stimato e molto considerato in azienda - nella sua vita. Non era sposato, viveva con la madre e se ne prendeva cura, ma allo stesso tempo aveva tanti amici con cui condividere interessi e tempo libero. Lo si intuisce già dal suo profilo Facebook, pieno di foto che testimoniano una delle sue...