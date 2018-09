CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La partita del Bentegodi potrebbe segnare il salto di qualità per l'Udinese. Oltre alla prima vittoria stagionale in trasferta, la sfida contro il Chievo potrebbe corrispondere a un cambio di marcia in vista dei prossimi impegni contro la Lazio mercoledì e a Bologna sabato prossimo. Velazquez in conferenza stampa è stato chiaro: «Affronteremo il Chievo per vincere, senza alcuna paura». Il mister bianconero si affiderà all'esperienza dentro e fuori dal campo di Valon Behrami, diventato pedina sempre più insostituibile nello scacchiere...