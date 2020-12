LA PARALISI

CHIOGGIA Quello che temevano i pescatori è puntualmente accaduto: le prolungate chiusure della paratoie del Mose hanno bloccato i pescherecci che, a questo punto, rischiano di non andare in bordata per tutta la settimana. Anche quando le paratoie fossero abbassate (per esempio dalle 18 di ieri alle 4 della notte appena trascorsa) l'uscita in mare non sarebbe possibile dovendo le barche rispettare gli orari di pesca stabiliti per legge (uscita dopo la mezzanotte). A ciò si aggiunge l'analoga difficoltà per il rientro e, quello che è, probabilmente, l'aspetto più grave, l'impossibilità di prestare soccorso ai marinai che fossero in difficoltà in mare.

LE RICHIESTE

Ieri mattina, una delegazione di pescatori si è recata in Capitaneria di porto, a Chioggia, per far presente questa situazione di disagio economico ma, soprattutto, la mancanza di sicurezza sul lavoro che il pur doveroso innalzamento del Mose, comporta. La conca di navigazione, per consentire il rientro in porto con le paratoie alzate, infatti, non è ancora stata completata e il porto rifugio è raggiungibile unicamente via mare, con tempi incompatibili con l'urgenza dei soccorsi. «La preoccupazione dei pescatori è legittima dice il comandante della Capitaneria, Michele Messina su questo ho concordato con il loro rappresentante. Io stesso aveva fatto presente al ministero la difficoltà dei soccorsi in mare: una nostra esercitazione, con infartuato in alto mare, ha richiesto un'ora e 20 minuti per far giungere il malato in ospedale, un tempo troppo lungo. Incidenti di questo tipo si sono già verificati e non sono affatto rari».

Ma soluzioni, in tempi brevi, non sembrano esserci. Una potrebbe essere la costruzione, a ridosso della diga di Sottomarina, di un piccolo attracco per i mezzi di soccorso, dove una motovedetta o un gommone potrebbero sbarcare l'eventuale infortunato in modo da trasferirlo in un'ambulanza che potrebbe arrivare facilmente alla rotonda adiacente al cantiere del Mose. L'alternativa è attendere il completamento dei lavori. I pescatori, poi, ritengono che fermi forzosi, del tipo di quello richiesto dall'innalzamento del Mose, dovrebbero essere risarciti, sul modello di quanto avviene per il fermo biologico o il fermo tecnico. E qui la questione si fa davvero grande, perché si intreccia con una rivendicazione mai soddisfatta del mondo della pesca, ovvero un ammortizzatore sociale (tipo cassa integrazione) strutturale e non gli interventi a spot attuali che richiedono, ogni anno, un rifinanziamento ad hoc con il rischio che non ci siano abbastanza risorse. Questione che il comandante Messina ha suggerito ai pescatori di riportare all'attenzione del Comitato consultivo regionale.

Le vicende di questi giorni, con la città prima salvata e poi affondata per l'incerta gestione del Mose, hanno fatto arrabbiare anche il sindaco Ferro che, per la seconda volta in un anno (l'altra era stata a novembre 2019) si è trovato a chiedere inutilmente l'azionamento delle barriere. Ferro ha scritto alla Regione, chiedendo che venga dichiarato lo stato di crisi e al Commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, affermando: «Non nascondo lo sconforto che io, come sindaco, e la città intera abbiamo vissuto, in quanto il mancato sollevamento delle barriere ha causato notevoli danni alle abitazioni ed alle attività economiche. Chiedo di conoscere le ragioni che hanno fatto sì che martedì il Mose non fosse in funzione, consapevole che un suo utilizzo avrebbe salvato la mia città. Chiedo, inoltre, a che punto sia la realizzazione della conca di navigazione alle bocche di porto di Chioggia. Per la marineria chioggiotta, ora impossibilitata a raggiungere il mare, perdere giornate di lavoro è, a dir poco, devastante».

