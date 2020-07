LA PANDEMIA

UDINE Il quadro dipinto dai sindacati è quello di una sorta di cronico stato emergenziale, ma oggi si devono fare i conti con un'emergenza dentro l'emergenza: il covid. Così, tra le dieci priorità individuate da Cgil, Cisl e Uil si fa il punto anche sulla pandemia. «A meno di non mettere il carro avanti ai buoi, prima di parlare di nuovi piani emergenza bisognerebbe avere chiari i numeri dei contagi sugli operatori, distinti per azienda e reparti denunciano i sindacati. Questo anche per analizzare le criticità e le cause dei contagi».«Ma i numeri dei contagiati non ci sono mai stati forniti, se non nelle prime settimane dell'emergenza. Chiediamo di metterli a disposizione affinché il confronto parta da dati certi e condivisi. Abbiamo chiesto il numero dei tamponi eseguiti precisa Magda Gruarin della Uilp e la situazione delle Usca». I sindacati vogliono chiarimenti sulle case di riposo. «Chiediamo un bilancio trasparente sulla gestione dell'emergenza: il numero di contagiati tra gli operatori e tra gli ospiti, i decessi, i rapporti tra la mappa dei contagi e dei decessi struttura per struttura, per comprendere come le croniche carenze negli standard residenziali e assistenziali di molte case di riposo, in particolare polifunzionali, possa aver impedito o ritardato contromisure adeguate e giudichiamo improrogabile una politica che affronti in modo serio una gestione diversa della non autosufficienza». Il riferimento va alla recente delibera 844 sul piano per le non autosufficienze «da cui - prosegue Gruarin emerge una visione frammentata e non lungimirante». E la mancata comunicazione dei dati «non consente nemmeno di affrontare la quantificazione del bonus Covid agli operatori del comparto - incalza Massimo Bevilacqua della Cisl-Fp - parliamo di 16.350 persone». I sindacati pensano anche all'ipotesi di una nuova ondata di contagi, che andrebbe affrontata «con un piano di emergenza capace di intervenire rapidamente». Secondo i dati resi noti ieri dalla Regione i casi di positività al virus erano 112, uno meno di lunedì. Nessuno in terapia intensiva, 7 in altri reparti. Nessun nuovo decesso. Rilevato a Trieste un nuovo caso di Covid-19.

«Stiamo lavorando per prevenire l'insorgere di eventuali focolai alla luce dell'origine esterna, dall'area balcanica in particolare, degli ultimi casi registrati in Friuli Venezia Giulia. Per questo partiranno da domani (oggi ndr) una serie di incontri con le categorie economiche e il corpo consolare dei Paesi maggiormente coinvolti. Parallelamente, è stata evidenziata dal governatore Fedriga al Governo la necessità di attuare una politica maggiormente stringente sugli ingressi extra Ue», ha detto Riccardi.

