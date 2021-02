Due morti e 94 contagiati, ma anche 10 ricoveri in meno. Il bilancio di giornata certificato dal bollettino di Azienda zero, conferma il rallentamento della pandemia segnando, in provincia, la riduzione degli attualmente positivi, 5.871 contro i 6.087 di mercoledì (216 in meno); l'aumento dei negativizzati, 43.083 contro i 42.775 di mercoledì (308 in più); e la diminuzione del numero dei degenti che tra Ulss 3 e 4 sono adesso 219 (erano 229 mercoledì), di cui 18 in terapia intensiva (le stesse dell'altro ieri): per la precisione, sono 188 di cui 15 in terapia intensiva nell'Ulss 3 Serenissima e 31 di cui tre in terapia intensiva nell'Ulss 4 del Veneto orientale. Calano i decessi: erano stati 14 martedì, poi sei mercoledì mentre ieri sono scesi a due, raggiungendo complessivamente quota 1.597. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 50.551: ieri, i nuovi contagiati sono stati 36 al mattino più 58 al pomeriggio per un totale di 94, ben lontani dai 146 di mercoledì, in aumento sui 116 di martedì. Infine, per quanto riguarda i vaccini, l'Ulss 3 si conferma la seconda più virtuosa del Veneto con 28.375 dosi finora somministrate, dietro solo alla 6 Euganea che ne conta 32.242. (a.spe.)

