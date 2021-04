Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La palestra è chiusa, ma ci si può allenare all'aperto usando alcune delle stesse macchine che si sarebbero potute trovare all'interno. È l'idea della New Fit di via Nuova di Corva, a Pordenone, per far fruttare la zona arancione e consentire agli appassionati di poter svolgere gli esercizi anche senza usufruire degli spazi interni, che restano ancora vietati anche in zona gialla. Il tutto, ovviamente, tempo permettendo. L'annuncio...