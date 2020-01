LA PROVA

CHIOGGIA «Facciamo una prova ogni mese e mezzo, e non solo per mantenere il sistema in efficienza, ma anche per farlo imparare». Alberto Piz è il capo cantiere del Mose a Chioggia e, come i suoi colleghi di Lido e Malamocco, è impegnato nel rush finale per il completamento di quest'opera, «unica al mondo» ci tiene a precisare, che dovrebbe porre fine alla paura dell'acqua alta. Ieri si sono alzate 9 paratoie lato nord, oggi tocca ad altre 9 lato sud. Dalla mareggiata del 12 novembre scorso in poi, infatti, la pressione politica e mediatica perché il Mose venga completato si è fatta molto forte e gli obiettivi sono stati assegnati: l'opera deve essere finita entro il 31 dicembre 2021 e, prima ancora, entro i prossimi sei mesi le paratoie devono poter essere alzate, in caso di emergenza, anche se i lavori non saranno finiti a puntino. Questo significa, per Piz e le sue maestranze, lavoro a ritmo serrato: prove, collaudi, raccolta dati, riscontro di eventuali anomalie, soluzioni da trovare. I sistemi sono tutti ridondanti, per ovvie ragioni di sicurezza: due generatori invece di uno, sei compressori, quando ne basterebbero tre, per pompare l'aria nei cassoni, in modo da farli alzare, un doppio circuito di tubazioni per condurre l'aria: tutto deve essere visto, rivisto e controllato.

LA VERIFICA

Alzare e abbassare le paratoie del Mose diventa il momento di verifica di un intero periodo di lavoro, la conferma che tutto è stata fatto bene o che c'è ancora qualcosa da sistemare. Il primo obiettivo è mantenere il sistema in efficienza. Fin troppo facile pensare che su apparati elettromeccanici completamente sommersi, le incrostazioni, le alghe, i sedimenti, compiano un lavoro di accumulo e di usura, ed ecco il motivo per cui, periodicamente, per far muovere le cerniere, le paratoie vanno alzate, anche se nessun pericolo sta venendo dal mare, in quel momento. Ma c'è anche un'altra ragione. Ogni volta che una paratoia si alza, subisce delle sollecitazioni, voi dalle onde del mare, vuoi dalla forza del vento e, a dispetto di queste spinte, le paratoie devono restare allineate e conservare l'inclinazione programmata di 42,5 gradi, che è quella voluta dai progettisti.

Il sistema, quindi, deve essere in grado di compensare, in tempo reale, le spinte marine o eoliche, in modo da mantenere la barriera nella corretta posizione. Un lavoro che può fare solo un computer che, però, ha bisogno di una certa mole di dati che rappresentino la vasta gamma delle situazioni possibili. E le prove di questi giorni e dei mesi a venire, serviranno anche a raccogliere questi dati, in modo da vedere le reazioni del sistema ai vari tipi di sollecitazione e intervenire ove necessario.

LE LEZIONI

Insomma, il sistema deve imparare come comportarsi e, per farlo, ha bisogno do un certo numero di lezioni nelle condizioni meteomarine più varie. Il problema delle vibrazioni, registrato qualche mese fa, è stato proprio un esempio di questo genere. «Dipendeva spiega Piz semplicemente dal fatto che, in fase di calata della paratoia, il protocollo prescriveva che la valvola di uscita dell'aria, ad un certo punto, fosse aperta al 100%. In questo modo, a sua volta, l'acqua entrava con troppa forza e causava le vibrazioni. E' bastato ridurre l'apertura delle valvole al 40% e il problema si è risolto».

Ieri sono state alzate metà (nove) delle paratoie del lato nord, prima cinque, con uno schema una sì, una no, poi le altre quattro a coprire gli spazi lasciati aperti. In realtà ogni paratoia è indipendente dalle altre e, quindi, si possono sollevare a piacimento. L'unica limitazione, per il momento, è che si possono sollevare contemporaneamente solo metà delle paratoie, per disposizione della Capitaneria, per non impedire completamente l'accesso al porto, almeno finché non saranno completate le conche di navigazione a cui, però, mancano solo le porte.

Diego Degan

