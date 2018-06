CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La pace del w.c. Così è stata soprannominata quella che ieri hanno siglato Vittorio Sgarbi e Luigi Di Maio. Ossia? Il critico d'arte, eletto con Forza Italia, nel suo discorso in aula annuncia a sorpresa: «Dove c'è il disordine e l'ignoranza, io prospero. Quindi, do il mio voto di fiducia a questo governo». Non solo. Dopo il suo proclama, il critico d'arte si avvicina al banco del governo e comincia a parlare fitto con Di Maio. Che cosa vi siete detti? «Abbiamo parlato di quel video in cui io, in corsa nell'uninominale contro di lui a...