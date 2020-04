NUOVE REGOLE

MESTRE Il desiderio di tornare alla quotidianità del lavoro, di guardare avanti. L'ordinanza del sindaco Brugnaro sull'apertura di librerie, cartolerie e negozi per bambini nelle giornate di martedì e mercoledì è stata accolta con positività, un primo segno di ritorno alla normalità per commercianti e clienti. Come Tiziano De Rossi, titolare della cartoleria Buffetti in via Fusinato, tra i primi che martedì mattina aveva chiesto informazioni agli uffici comunali dopo la decisione di Pasquetta firmata Zaia. De Rossi tra martedì e ieri mattina ha accolto una ventina di clienti, che hanno chiesto cartucce per stampanti, toner, blocchi di fatture per gli studi medici, materiale da cancelleria. «Si tratta soprattutto di residenti, ma anche persone con attività professionali - spiega De Rossi - Faccio entrare una persona alla volta. Ho attaccato dei cartelli sul comportamento da adottare, tra cui la distanza di sicurezza, le mascherine e i guanti. Tuttavia sono dubbioso sulla scelta di due giorni ravvicinati come il martedì e mercoledì, perché stamattina ho dovuto fare aspettare fuori qualcuno per evitare assembramenti». Della stessa opinione anche Andrea Baessato, uno dei titolari dell'omonima cartolibreria in piazza Ferretto. «Due giorni consecutivi sono troppo concentrati, preferirei lavorare quattro mattine, perché c'è un passaggio maggiore di persone che escono per la spesa». Anche Baessato nei primi due giorni di riapertura ha accolto una ventina di persone, tra amici e clienti. «Percepisco la voglia di tornare alla normalità. La gente è venuta a trovarmi anche per sfogarsi, per avere un contatto. C'è chi ha comprato cancelleria normale, chi un biglietto di auguri. Confesso che ho trascorso il giorno di Pasquetta a tracciare i segni di distanziamento per terra, a mettere cartelli con le regole da rispettare, gel e disinfettante anche accanto al bancomat«. Tra le librerie, dopo aver appeso cartelli con le regole in vetrina, Il Libro con gli Stivali martedì ha ricevuto una decina persone con orario ridotto fino alle 17, mentre ieri non ha aperto perché i titolari non hanno avuto il tempo di riorganizzarsi dopo l'ordinanza serale del sindaco, ma continuano le consegne a domicilio. La libreria Mondadori all'interno del Centro Candiani ha servito circa un centinaio di persone con orario fino alle 18. Chi è entrato spiega il titolare Franco Caramanti «ha acquistato soprattutto libri gialli, di fantascienza e narrativa». La Libreria Ubik, invece, ha aperto ieri, a differenza di altre regioni, come per esempio il Piemonte e la Lombardia, dove i negozi, sempre in franchising, sono chiusi. «Nella sola mattinata abbiamo fatto un'ottantina di scontrini - afferma il proprietario Alessandro Tridello - ho venduto romanzi, libri per bambini, gialli. I clienti entrano in quattro per volta». La libreria La Bottega di Manuzio di via Gerlin, durante il mese di chiusura ha venduto qualche libro soprattutto con l'ecommerce, e al momento è aperta solo su appuntamento e, a seconda delle esigenze, per il ritiro nella sede dei libri. La Feltrinelli al Centro Le Barche ha iniziato la sanificazione del negozio, e rimanda alla prossima settimana la riapertura. Tra i negozi di abbigliamento per bimbi in centro, ieri ha aperto Manai in piazzetta Matter, Original Marines in piazza Ferretto ha proceduto alla sanificazione, ma aprirà il 21 aprile, mentre hanno aperto regolarmente La Birba in via Spalti, Cecchetto in via Carducci e Alice Kids in via Palazzo. «All'apertura c'era già qualche cliente che ci aspettava per acquistare una carrozzina», dice Andrea Cecchetto. «Ho accolto due clienti stamattina - afferma Alice Santin - e tre su appuntamento nel pomeriggio. Si tratta di mamme che avevano bisogno di tutine per i loro bambini, ho attivato anche una App per le prenotazioni».

Filomena Spolaor

