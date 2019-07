La nuova struttura: ora decideranno tre dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ENTRATETREVISO Si chiama Lorenzo Luisi, ha 54 anni, si è diplomato geometra all'istituto Palladio di Treviso e lavora in Cassamarca da quasi trent'anni. Sarà lui il nuovo responsabile della società Teatri e Umanesimo Latino Spa, oltre che referente del progetto Università a Treviso, ruolo che già ricopre da sei mesi come project manager. Fondazione ha deciso di fare tutto in casa scegliendo tre dei propri dipendenti per altrettanti posti nel consiglio di amministrazione del nuovo soggetto in cui verranno fuse tutte le società...