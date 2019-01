La nuova strategia di Cesare puntare ai benefici di legge `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA La prima battaglia riguarderà il cosiddetto ergastolo ostativo, quello che impedisce, ai condannati per mafia e terrorismo al carcere a vita, di accedere a qualunque beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario. Come l'assegnazione al lavoro esterno, l'affidamento in prova e le misure alternative alla detenzione. Ed è probabile che, per una questione di diritto, il nuovo avvocato di Cesare Battisti, Davide Steccanella, la spunti, trasformando il suo cliente in un normale condannato all'ergastolo. Di certo i benefici,...