LA NUOVA STAGIONEUDINE Nella grafica che segna la nuova stagione, c'è una donna che indossa un casco per la realtà virtuale, ma che in mano sostiene delle persone in carne ed ossa: un'immagine scelta, secondo il presidente della Fondazione Giovanni da Udine, Paolo Vidali, perché «l'obiettivo del teatro è far uscire dall'eccesso di virtualità per entrare nella realtà dell'emozione».Sotto questo segno nasce la programmazione 2018/2019 del Teatro udinese che prenderà il via il 23 settembre e proporrà 52 spettacoli in calendario: 29 per...