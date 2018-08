LA NUOVA SFIDA PORDENONE Ha a trovato il suo paradiso in valle di Fiemme, dove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA SFIDAPORDENONE Ha a trovato il suo paradiso in valle di Fiemme, dove si allena quotidianamente in vista della prossima avventura la Antarctica Extreme al via in autunno, Danilo Callegari, di professione avventuriero estremo, ma a ispirare il suo percorso di vita è stato il Piancavallo. Abitavo a Bannia racconta e dalla mia finestra vedevo il Piancavallo e Cima Manera. Spontaneamente mi è nato dentro il desiderio di vedere cosa c'era oltre. A 14 anni ho portato a termine la mia prima avventura: salire sul monte Coglians, la vetta...