Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NUOVA REALTA'VENEZIA La pandemia non impedisce ad Aiace Rusciano, ex mental coach di realtà sportive di primo piano come Milan e Chievo Verona, di investire. Il veneziano classe 1981 dopo aver studiato a fondo la neuropsicologia e le potenzialità del cervello, ha deciso di puntare su una vecchia passione, le arti marziali, per sfidare la pandemia.E così è nata Mushindo: palestra dello sport e della salute, quattrocento metri quadrati...