La nuova proposta al via domani: dieci pellicole e l'omaggio a Garbato

LA NUOVA STAGIONEROVIGO Domani al cinema teatro Don Bosco si accenderanno i riflettori sulla decima edizione di Il cinema in città, un'iniziativa dell'Arci di Rovigo in collaborazione con la Fondazione Cariparo.La rassegna tiene fede al percorso aperto ormai da un decennio con lo scopo di mantenere viva e attuale la cultura cinemetografica nel capoluogo a dispetto della carenza di spazi e strutture deputate. Saranno offerte alla cittadinanza dieci proiezioni fino al 13 dicembre, per continuare ad arricchire l'autunno dei rodigini che da dieci...