L'ITER

PORDENONE Massimiliano Fedriga non arretra. Il presidente della Regione è ancora intenzionato a proseguire lungo la strada che porterà, a partire dal 4 giugno, all'addio all'obbligo di utilizzare la mascherina protettiva negli spazi aperti, mantenendo però la prescrizione per quanto riguarda i luoghi al chiuso. Da parte della comunità scientifica locale era arrivato un invito alla prudenza, ma dall'altro lato i dati più che confortanti sull'andamento dell'epidemia spingono a compiere un passo in più e a confermare l'intenzione di rimuovere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione all'aperto. L'ordinanza - è ciò che filtra dai vertici della Regione - non sarà emessa prima di mercoledì, cioè quando scadrà (a mezzanotte) il vecchio documento normativo regionale.

I DETTAGLI

Le nuove riaperture saranno possibili grazie alle linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni. Al cinema o a teatro, ad esempio, dovrà essere garantito il metro di distanza tra gli spettatori (non se componenti dello stesso nucleo familiare) e i locali dovranno essere sanificati al termine della giornata. Sarà presente l'ormai classico gel igienizzante e per il servizio di bar (dove presente) si seguiranno le linee guida della ristorazione. Prova della febbre, barriere alla cassa e prenotazioni saranno solo misure facoltative. Resta l'obbligo della mascherina. Nei centri benessere vale sempre la distanza di un metro, mentre tra gli ombrelloni lo spazio dev'essere di 10 metri quadri. Le altre norme sono quelle riferite a palestre e piscine, cioè ad attività già aperte. Per quanto riguarda le spa con idromassaggio e vasche, invece, ogni persona dovrà poter godere di 7 metri quadri in caso di attività natatoria e di 4 metri quadri senza attività natatoria. Se una vasca idromassaggio non potrà garantire il distanziamento, dovrà essere usata da una sola persona. Saune e bagni turchi funzioneranno solo se private, cioè inserite nelle stanze di un hotel. L'obbligo della mascherina sarà presente nelle aree di attesa. Per quanto riguarda le sagre, varranno distanziamento e contingentamento degli ingressi. Nei parchi tematici (zoo, avventura) si dovrà tenere il metro di distanza. Due metri, invece, durante le attività fisiche. Mascherina obbligatoria e ingressi da razionare per evitare assembramenti. La formazione professionale dovrà avvenire preferibilmente all'aperto e comunque con la regola della mascherina e del metro di distanza. Gli stabilimenti balneari avranno il via libera, ma starà ai singoli Comuni emettere le ordinanze per disciplinare spazi diversi a seconda della conformazione delle coste. Gli informatori del farmaco dovranno evitare l'uso promiscuo di oggetti.

LA SPERANZA

Dagli ambienti di vertice della Regione, però, arriva anche un'altra indicazione: il lockdown in cui di fatto sono rimaste le discoteche potrebbe avere i giorni contati. Nell'ordinanza del 3 giugno non ci sarà spazio per le riaperture, ma l'esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga è attento a ciò che arriva dal Veneto (il presidente Luca Zaia ha annunciato di voler riaprire i locali notturni dal 15 giugno) e conta di poter dare il via libera almeno entro la fine del mese, per rispondere così alle esigenze di un comparto che in regione impegna centinaia di lavoratori e altrettanti collaboratori. Infine lo sport amatoriale, come ad esempio il calcetto: appena saranno disponibili le linee guida, sarà di nuovo possibile organizzare anche una partita tra amici. E a quel punto, a parte il metro di distanza nella maggior parte delle attività, potrà dirsi riconquistata una buona fetta di libertà.

