LA NUOVA ONDATA

JESOLO «La gente dovrebbe capire che, al di là dei Dpcm e ordinanze varie, ci vuole un po' di coscienza e di convincimento che la malattia esiste. E finchè non saremo vaccinati e la malattia non sarà debellata, siamo a rischio». Parole amare, quelle del dottor Lucio Brollo, che fanno seguito a quelle ancora più sconfortanti, dette per confermare quello che si temeva dopo l'aumento dei contagi nel Veneto orientale: il reparto di medicina sarà chiuso e a breve potrebbe riaprire un altro reparto di malattie infettive del Covid-hospital di Jesolo.

LE CIFRE

I numeri, d'altra parte, parlano da soli. I contagiati complessivi nel territorio dell'Ulss 4 sono saliti a 1.040: erano 816 neppure una settimana fa e 531 della settimana precedente. Il Comune più colpito è Portogruaro con 166 contagiati (da 129 della scorsa settimana), seguito da Jesolo con 152 (erano 89 il 25 febbraio) e San Donà con 144 (ovvero più 44). I ricoverati sono complessivamente 35: 2 in terapia intensiva (tra San Donà e Portogruaro), 20 in malattie infettive e 13 alla Stella Marina di Jesolo. «Attualmente nel reparto di medicina abbiamo ancora 5 pazienti continua il dottor Brollo su 15 posti letto disponibili; in questi giorni dovremmo dimetterli e nel frattempo non ne accogliamo altri. Siamo pronti ad una eventuale nuova apertura di un altro reparto di malattie infettive, che potrebbe avvenire già in settimana».

Preoccupa l'aumento, ma anche il quadro clinico. «La situazione sembra in una evoluzione non positiva: stanno aumentando i ricoveri e con gente giovane. A proposito di quest'ultimo aspetto, quello che è strano è che vediamo gente sempre più giovane che si ammala, con malattie difficili da gestire e un quadro polmonare più grave rispetto alla prima volta».

L'ANALISI DEI CASI

Per Brollo potrebbe non dipendere direttamente dalla variante. «Abbiamo avuto delle varianti, ma si dice non sia più cattiva degli altri virus, ma più diffusa». Considerato quello che si poteva ipotizzare succedesse, non è stato prematuro riaprire il reparto di medicina? «In quel momento era giusto procedere così, considerato il numero esiguo di ricoverati; la cosa ci ha permesso di spostare il personale in altri reparti. E comunque fin da subito si è detto che saremmo stati pronti a una eventuale nuova riapertura. Terapia intensiva? I contagi sono in aumento, però la situazione va monitorata di giorno in giorno e, di conseguenza, valutata la decisione da prendere». Per il dottor Brollo quanto accaduto da quando l'Italia, o la maggior parte del Paese, è ritornata in zona gialla, faceva presagire ad un nuovo aumento. «La zona gialla è stata interpretata dalla gente come un libera tutti; temevamo che, tempo tre settimane, sarebbero ricominciati i contagi, come poi si è verificato, perché quando c'è un assembramento poi succede esattamente questo. Non si tratta di avere la sfera di cristallo e noi tutti speravamo che non dovesse succedere, però i segnali c'erano tutti. Chi non è del mestiere non lo capisce ancora, ma finchè non ci saremo vaccinati e la malattia non sarà debellata, siamo a rischio. Fare o non fare certe cose, comportarsi o meno in un certo modo, fa la differenza».

Lei da sempre dice di non essere un politico o un amministratore, ma è anche una persona schietta: si poteva in qualche modo evitare, o limitare i contagi, magari con delle restrizioni? «Quello che posso dire è che se, a livello nazionale, mesi fa si avesse avuto il coraggio di chiudere, così com'era stato fatto nel marzo dello scorso anno, forse ora non saremmo in queste condizioni. Il tira e molla di colori non aiuta l'economia, non dà sicurezza e non aiuta la sanità. Con il coraggio di chiudere a ottobre e a novembre, forse avrebbe permesso di salvare qualcosa in più ora».

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA