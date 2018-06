La nuova immagine del Santo: un giovane con le cuffiette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROCESSIONEPADOVA Tra Fernando da Lisbona e Antonio di Padova si è dipanato il percorso non solo materiale, ma pure di riflessione spirituale per padre Giovanni Voltan in questo giugno ricco di manifestazioni nel segno del Taumaturgo, nato in Portogallo e morto nella nostra città.E ieri pomeriggio, nella solenne messa in basilica le parole del Ministro provinciale dei frati minori conventuali reduce da una visita ai luoghi antoniani portoghesi, hanno riguardato soprattutto l'azione, l'esempio di santità che viene dal Taumaturgo, nonché...