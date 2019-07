La nuova geografia: nella Marca resistono cinque sedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATREVISO La geografia del credito cooperativo nella Marca (ma il fenomeno è generale) si sta modificando da diversi decenni. In anni recenti c'è stata un'ulteriore accelerazione. Le originarie cooperative creditizie, sorte tra Ottocento e Novecento, all'ombra del singolo campanile, sono da lungo tempo materia per i cultori di storia locale. E anche le casse rurali paesane si sono progressivamente fuse in istituti di dimensioni maggiori: impossibile reggere su un mercato limitato.L'ACCELERATAL'evoluzione del settore bancario, con la...