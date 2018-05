LA NUOVA CITTÀ MESTRE Lunedì arriveranno i primi clienti di Anda, l'ostello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA CITTÀMESTRE Lunedì arriveranno i primi clienti di Anda, l'ostello di design che apre a fianco del Plaza e che per il momento ha l'entrata da via Ortigara che confina con i giardinetti di via Piave ma che intende realizzare quella principale sul piazzale della stazione, con una galleria che passerà sotto all'hotel. Vengono da Stati Uniti, Europa, Estremo Oriente e sono un po' di tutte le età pronti a passare una notte nel poshtel (così si chiamano gli ostelli di design) che ha solo 8 camere doppie mentre tutte le altre sono...