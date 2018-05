CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀVENEZIA Saranno gli avamposti di confine della città metropolitana: tredici portali sulle strade provinciali e regionali a cavallo con le province vicine per controllare le auto in entrata. Varchi elettronici che, di fatto, analizzeranno le targhe segnalando in tempo reale alle forze dell'ordine eventuali irregolarità. Insomma, al sindaco Luigi Brugnaro l'idea delle porte controllate sembra piacere parecchio. In città, i tornelli di piazzale Roma per regolare le grandi masse di turisti in arrivo, sono già stati rinominati dai...