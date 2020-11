LA NOVITÀ

VENEZIA «Raccontiamo al mondo la tradizione veneziana rendendo global le sue prestigiose manifatture local». Da questo proposito nasce a Venezia eBotteghe, primo portale di vendita on line interamente dedicato all'artigianato veneziano. Il progetto, sviluppato da Behind Venice in collaborazione con Confartigianato Imprese Venezia, è stato presentato ieri nella sede di Castello dell'associazione. Presenti alla conferenza, oltre a Gianni De Checchi, direttore di Confartigianato Venezia, e al presidente Andrea Bertoldini, anche gli ideatori dell'e-commerce a misura d'artigiano.

PIATTAFORMA

A illustrare i dettagli pratici della rivoluzionaria piattaforma virtuale ci ha pensato il creatore informatico Marco Ziliotto, seguito dall'intervento conclusivo dell'assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga. Come voce di controcampo agli affari da black friday sponsorizzati sulle grandi piattaforme di vendita on line (e non solo), la campagna pubblicitaria compra a Venezia rilancia gli acquisti di quartiere. «Vogliamo che il local si faccia global, e che Venezia raggiunga il mondo, non viceversa», spiega De Checchi. La genesi di questo portale in saor, come lo soprannomina il segretario, parte dal 2019 con Simone Padovani, Sara Prian e Alice Bianco che ricercano soluzioni per digitalizzare la città. «Facendo riemergere la cura per la qualità - racconta Padovani - combatteremo la sommersione di Venezia». Nel momento di crisi economica, eBotteghe vede un'occasione per proporre al mondo i tesori di Venezia in maniera inedita e intelligente.

«Non deve essere l'artigiano che si adatta all'approccio industriale dell'e-commerce, ma il contrario», sottolinea Padovani. Non soltanto. Lo stesso utente deve rieducarsi alla produzione artigianale, soprattutto ai tempi di attesa. «Dietro a ogni prodotto c'è una lavorazione manuale, realizzata ad hoc per l'ordinazione - chiarisce Ziliotto -. La velocità non è la nostra priorità». La stessa comunicazione ricalca il tema di una passeggiata tra le calli, dietro le quinte dei mestieri, precisa Sara Prian. eBotteghe è quindi un'esperienza veneziana a 360 gradi, fatta di brevi interviste e contenuti video, fotoreportage e tour virtuali negli show-room degli artigiani. Un'interazione etica e sostenibile, che dedichi a ciascuna storia artigiana lo spazio che merita.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Il portale conta attualmente una ventina di affiliati e farne parte è gratuito. Per ogni vendita la piattaforma trattiene il 10%. Nulla di più. Il materiale fotografico ed editoriale prodotto per ciascun negozio rimane all'artigiano ad uso personale. I visitatori di questo particolarissimo e-commerce possono così sbizzarrirsi tra una decina di categorie merceologiche all'interno di racconto tutto veneziano. Stare al passo con i tempi non significa quindi necessariamente piombare nell'anonima omologazione, quanto piuttosto interpretare gli strumenti tecnologici offerti dalla modernità. E proprio notando la sinergia stabilita da eBotteghe tra il digitale e l'arte del saper fare, l'assessore alle Attività produttive manifesta il suo entusiasmo per l'iniziativa: «L'amministrazione pubblica - sottolinea Costalonga - è pronta a muoversi per un'innovazione digitale e intelligente di Venezia che salvaguardi e promuova il tessuto economico più antico della città». A partire dal turismo di prossimità, innestando un seme di qualità per il futuro. «Individuare le risposte giuste ora - questo il monito dell'assessore - con strumenti non convenzionali, adatti al post-Covid che affronteremo». Ed eBotteghe è senz'altro un esempio virtuoso di questa proiezione.

Costanza Francesconi

