TREVISO Mentre si discute su chi deve firmare gli eventuali provvedimenti di chiusura di piazze e strade a forte rischio assembramento, nei pannelli luminosi della città sono comparsi spot che invitano cittadini e visitatori a seguire le tre regolette per evitare il contagio, quelle base, semplici che, se applicate, risolverebbero gran parte del problema.

Tre semplici regole..rispettiamole tutti. Recita l'attacco delle slogan: Indossare la mascherina; igienizzare spesso le mani; rispettare la distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti. E tutto corredato con l'immagine di un giovane con la mascherina e gli occhi sorridenti; due mani che si sfregano con acqua e sapone e due persone che parlano a distanza di sicurezza. Parte così la campagna di sensibilizzazione voluta dal sindaco Mario Conte per convincere tutti a tenere un atteggiamento prudente e a fare di tutto per limitare il contagio.

Conte batte molto su questo tasto: se da un lato ha dato ordine alle polizia locale di intensificare i controlli per il rispetto delle norme, soprattutto nelle zone della movida dove la presenza di qualche uniforme in più dovrebbe anche scoraggiare qualche testa calda, dall'altro ha intenzione di spingere sul dialogo. Lo ricordava anche in un post pubblicato qualche giorno su uno dei suoi profili istituzionali: «La sfida che ci attende è quella di vivere la quotidianità rispettando con ancora più attenzione e rigore il distanziamento, l'uso della mascherina e il divieto di assembramenti. Il virus c'è e probabilmente ha rialzato la testa. Noi, però, dovremo essere bravi a tenerlo sotto controllo perché, come si suol dire, il miglior attacco è la difesa. Servirà anche fiducia: nei confronti delle Amministrazioni locali, che faranno il massimo per informare, sensibilizzare e aiutare oltre che nei confronti degli operatori della sanità che stanno studiando test, sistemi di tracciamento e cure».

