CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀTREVISO (m.f.) Una nuova risonanza magnetica da 2 milioni di euro. E' quella che arriverà al Ca' Foncello nel 2020 e che permetterà di eseguire 6mila esami all'anno in più rispetto ad oggi. La richiesta, si sa, è in costante aumento. Anche perché le tecnologie di ultima generazione riescono a dare nuove risposte. Ad esempio sul fronte del tumore alla prostata. Fino ad oggi l'urologo procedeva con una biopsia per arrivare alla diagnosi definitiva. A breve, invece, passerà tutto per la risonanza. «Solo questo ci porterà a...