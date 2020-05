LA NOVITA'

TREVISO Le chiese tornano a vivere. Popolate dai fedeli e rallegrate dai canti dei cori. Dopo la lunga chiusura, decretata anche per i luoghi di culto, in tempo di emergenza Covid-19, si ricomincia a celebrare messa alla presenza dei trevigiani. La data della ripartenza è fissata per il 18 maggio.

E se le chiese riaprono le porte, dopo la lunga quarantena, continua intanto la proposta della comunione distribuita senza la messa nelle chiese opitergine. Domenica si replica l'esperienza, unica in Veneto, in attesa del 18 maggio. Con lunghe file di fedeli, rigorosamente distanziati, che arrivano fino in piazza, pur di accedere al sacramento.

A rallegrarsi per la riapertura delle messe ai fedeli è il vescovo, monsignor Michele Tomasi, che in questo lungo periodo di emergenza sanitaria non ha mai mancato di far sentire la sua voce, celebrando nei vari luoghi di culto, anche se rigorosamente deserti, compreso all'esterno degli ospedali per portare una parola di speranza a medici, infermieri e malati. E i suoi messaggi hanno parlato di Covid, ma anche di Fase 2 e di ripresa della vita normale che arriva a toccare anche le chiese cittadine.

«Siamo contenti di tornare alle celebrazioni liturgiche con il popolo. Il Protocollo firmato ieri mattina, a Palazzo Chigi, dal presidente della Conferenza episcopale italiana, dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'Interno è un ottimo documento, che ora però ci chiede delle precisazioni molto concrete e che presto, come Diocesi, daremo» ha detto il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, dopo la firma del documento che consente la ripresa delle celebrazioni, nel rispetto delle misure di sicurezza per contenere il contagio da coronavirus.

«È un passaggio importante, è necessario agire con la massima responsabilità e anche con tempestività e senza improvvisazioni - ribadisce mons. Tomasi - In costante dialogo con i vescovi del Triveneto e insieme ai collaboratori più stretti stiamo predisponendo quanto necessario, ascoltando i sacerdoti, che sono i primi coinvolti nella responsabilità e nelle scelte pratiche. Saremo comunque tutti chiamati a fare la nostra parte per questo importante ed atteso passo».

La diocesi intende rivolgersi anche ai fedeli, con una comunicazione sintetica ma dettagliata. «Come abbiamo fatto in questi giorni per i funerali, intendiamo dare tutte le indicazioni per poter partecipare alle messe in sicurezza e con responsabilità, ma anche con la gioia di ritrovarci come comunità cristiana» ha rimarcato il vescovo.

