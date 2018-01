CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Fare la spesa anche in Polesine costa un po' di più dall'1 gennaio. Non si parla di grosse cifre, ma comunque di un aspetto che qualche piccola perplessità sta destando, in particolare nel mondo di internet e dei social. Si tratta di quella che è già stata ridefinita tassa sulla spesa, legata all'entrata in vigore della legge di conversione 123 del 3 agosto 2017 inserita nel decreto Mezzogiorno al cui interno, nell'articolo 9-bis, vengono individuate nuove caratteristiche tecniche per i sacchetti della spesa e soprattutto...