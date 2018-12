CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀPORDENONE Non una, ma cinque proposte, tutte sul tavolo del Comune. Non per un'approvazione formale, perché l'ente guidato dal sindaco Alessandro Ciriani non è proprietario dei muri e del terreno, ma per un passaggio forse ancora più importante: l'ok al partenariato pubblico-privato, vera chiave di volta dell'operazione. LA RIVELAZIONENon c'è solo la cordata milanese, nella corsa al recupero dell'ex cotonificio Amman: in gara sono arrivati altri quattro soggetti privati, tutti interessati alla trasformazione del rudere...