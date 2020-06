LA NOVITÁ

PADOVA Il rispetto delle limitazioni anti Covid all'interno di musei e luoghi d'arte va garantito. Con questo obiettivo Palazzo Moroni si accinge a sottoscrivere un accordo con le guide turistiche di Ascom e Confesercenti, che accompagneranno i visitatori prossimamente. Insieme all'assessore Andrea Colasio, a seguire il progetto è Federica Franzoso, capo settore della Cultura.

«I gruppi che entrano nelle sedi museali, o nei luoghi d'arte, come per esempio gli Scrovegni - spiega la funzionaria - non possono avere più di 10 persone. Ecco, quindi, la necessità di far osservare tali restrizioni e abbiamo pensato alle guide per assolvere questo compito. Tra l'altro nel mese in corso in tutti i siti, fatta eccezione per la Cappella giottesca, chi risiede in città o in provincia, i fedeli e i pellegrini non pagano il biglietto d'ingresso. L'agevolazione, di conseguenza, consente di mettere volentieri a disposizione una piccola somma da elargire a chi, appunto, illustra storia, peculiarità, e curiosità del sito che si sta visitando»,

Inizialmente l'intesa riguarderà appunto le guide delle due associazioni di categoria, ma non è escluso che successivamente venga allargata pure ai free lance. «Intanto - ha aggiunto Franzoso - abbiamo effettuato un sopralluogo insieme a quelle di Ascom e Confesercenti per studiare insieme i percorsi per i turisti e decidere come far rispettare la distanza sociale. Tutte le persone coinvolte, comunque, conoscono le regole imposte dal protocollo anti Covid e sono pronte a sincerarsi che venga osservato. La settimana prossima, quindi, contiamo di sottoscrivere l'accordo che dovrebbe diventare operativo dal 10 giugno».

Non solo Scrovegni, Eremitani, Odeo Cornaro e Palazzo della Ragione, ma anche Basilica del Santo, Santa Giustina, Sala Carmeli e un itinerario fluviale: l'attività degli accompagnatori turistici è prevista in tantissimi angoli della città. «Avevamo iniziato a collaborare con il Comune - spiega Rossana Comida, presidente delle guide Ascom - in virtù dell'Urbs Picta, ma poi avevamo dovuto interrompere per la pandemia. Adesso abbiamo ripreso e siamo entusiasti di metterci al servizio con impegno e professionalità. Giugno è un mese particolare, in cui ci sono tanti siti a ingresso gratuito, con percorsi in sicurezza. Noi, quindi, siamo pronti ad accogliere tutti i visitatori. Inoltre, con il coinvolgimento di Antonio Piccolo, presidente del Consorzio di Promozione turistica, stiamo mettendo a punto un progetto per lanciare un tour all'aperto in città, con tappa anche al Castello dei Carraresi, per ammirare la Padova del Trecento, protagonista dell'Urbs Picta». «A integrazione - ha concluso - vorremmo proporre pure la gita in battello dalle Porte Contarine al Portello, e viceversa. Siamo trenta e quindi possiamo garantire sempre la nostra presenza».

