CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀPADOVA A confessarsi, stavolta, saranno loro. Per raccontare, spiegare, suggerire e consigliare. Ad ascoltarli, però, non sarà un sacerdote, bensì il sindaco. Tutti i parroci della città, infatti, nei prossimi giorni incontreranno singolarmente Sergio Giordani e il capo di gabinetto Fiorita Luciano per illustrare loro nei dettagli la situazione delle zone in cui prestano il loro ministero. Un'iniziativa nuova, che il primo cittadino ha concordato con la Diocesi proprio per approfondire i problemi e le necessità delle realtà che...