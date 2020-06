LA NOVITÀ

MESTRE Mentre vertici e dipendenti lavorano per riaprire il Casinò la prossima settimana, le maestranze dell'impresa Cev continuano a lavorare per costruire il nuovo pezzo di Casa da gioco a Ca' Noghera, e portare così gli spazi dagli attuali 4500 metri quadrati a quasi 7 mila, come spiega l'ingegner Mattia Ballarin che sta seguendo i lavori. Vederla da fuori fa una certa impressione, già si intuisce lo stile dei casinò americani, ma vederla da dentro la nuova sede toglie ogni dubbio: una sala immensa alta sette metri, con due scalinate giganti ai lati opposti che portano agli spazi per i vip e alla terrazza già arredata con piante dove inizialmente si faranno eventi, aperitivi e feste (con dodici slot machine sotto a una loggia), e in futuro sarà un nuovo ambiente di gioco sotto le stelle.

Quattro milioni di euro per adeguare la vecchia sede alle esigenze della clientela e per offrire 8 tavoli verdi in più (5 per carte e 3 roulette) e 60 slot che porteranno il parco macchine a 660 più le 100 di Ca' Vendramin Calergi, ma soprattutto per dare ai clienti spazi molto più ampi dove potersi muovere, giocare, rilassare. Il nucleo della nuova costruzione è la sala alta sette metri sulla cui parete più lunga verranno montati 6 schermi a led a tutta altezza e larghi mezzo metro l'uno, affiancati tra di loro: normalmente verrà proiettata una cascata gigante ma l'immagine verrà alternata con altre legate al momento, ad esempio stelle e festoni per Natale, coriandoli e maschere per Carnevale, e via di seguito con gli altri eventi per ognuno dei quali il mega schermo creerà un ambiente adatto. L'altro nuovo elemento identificativo sarà costituito da due torri giganti, un parallelepipedo e un cilindro, che saranno rivestiti da mega schermi a led proiettati sulla Triestina.

Nell'ampliamento troverà posto un nuovo bistrot che aumenterà le potenzialità offerte dalla ristorazione di Ca' Noghera e andrà ad aggiungersi a ristorante, pizzeria, mensa e vari bar già esistenti, con la novità, per la riapertura, del servizio ai tavoli verdi o alle slot con tavolini spostati alla bisogna e ripiani appesi alle barriere in plexiglass, oltre che con la possibilità del box lunch. Fuori sta sorgendo un nuovo parcheggio da 100 posti che andranno ad incrementare i quasi mille attuali e sarà in parte dedicato ai giocatori vip che avranno un accesso riservato alla nuova ala e, da lì, al resto del Casinò. (e.t.)

