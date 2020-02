LA NOVITÀ

BELLUNO Una doppia intesa, con le università di Padova e Verona, promette di riportare in quota i medici. Una strada percorsa con convinzione dal presidente della Regione, Luca Zaia, che permetterebbe all'Ulss Dolomiti di superare il momento di grave carenza di medici. Nel 2019 sono stati 74 i medici che hanno cessato il servizio, a fronte di 41 nuove assunzioni. Una carenza vicina all'otto per cento: 33 professionisti in meno (quasi tre al mese) a fronte di un organico di 463 unità.

L'intesa quadro è stata siglata da Zaia e i rettori delle Università di Padova, Rosario Rizzuto e Verona, Pier Francesco Nocini, per l'adozione degli accordi che completano il quadro giuridico grazie al quale le Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto potranno avviare concretamente l'assunzione dei medici in formazione presso le scuole di specialità dei due atenei. Ad accedere saranno gli iscritti all'ultimo anno del corso, o al penultimo in caso di durata quinquennale. Un provvedimento che consente di intervenire con un valido supporto agli organici, soprattutto, nei reparti dove maggiormente si registra la carenza di medici.

Secondo questo accordo gli specializzandi degli ultimi anni ora potranno svolgere, nell'ambito del loro iter didattico e per un periodo ben definito, trentadue ore a settimana con un contratto regolare, direttamente negli ospedali del territorio. Nell'intesa sono già stabiliti anche i numeri: 197 medici studenti per il Veneto, specializzandi in varie discipline, per uno stipendio di 2.300 euro mensili. A questi si potranno chiaramente aggiungere i medici laureati e abilitati ma non specializzati che hanno aderito al bando della Regione per l'assunzione nella branca di medicina e geriatria e per i Pronto Soccorso per un totale di 524 candidati a entrare nel sistema sanitario ospedaliero.

La conformazione del territorio è da sempre un ostacolo alla mobilità e quindi ai nuovi ingressi di figure specializzate, la novità permetterebbe, tuttavia, di provare ad invertire la tendenza. A spiegarlo lo stesso direttore generale dell Ulss Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno: «Al 31 dicembre 2018 i medici in servizio 463. Nel 2019 hanno cessato il servizio 74 medici e, nonostante siano state percorse tutte le strade per acquisire nuovo personale, i medici che hanno preso servizio sono stati 41». Una perdita netta di almeno 33 unità.

Uno spiraglio che si apre a poche ore di distanza dalle polemiche innescate prima da Mauro Corona che aveva affidato la sua richiesta d'aiuto alla trasmissione Cartabianca di Raitre e poi dal dottor Enzo Bozza che ha raccontato di stare con Corona, spiegando di essersi visto costretto suggerito a una mamma con il figlio a 39 di febbre di somministrare degli antipiretici e attendere un giorno che rientrasse il pediatra. «La scelta? prendere il bimbo e andare a Belluno». «Le sue parole (riferito a Corna ndr) - ha proseguito il medico - nascono dal disagio di chi vive in montagna, a Erto. E io vivo a Vodo di Cadore da trenta anni. Manuela Lanzarin venga qui e vedrà se snocciolare le cifre o sentire quanto sola è la gente di montagna se vive tra Cortina e Belluno».

«Mi auguro - prosegue Rasi Caldogno - che, grazie a queste nuove importanti opportunità fortemente volute dalla Regione, si possano trovare a breve medici per i nostri servizi. Ogni giorno i nostri professionisti si impegnano con la dedizione e la determinazione della gente di montagna per dare il meglio per i nostri assistiti, ma l'errata programmazione nazionale sui numeri di specializzandi si è fatta sentire da noi prima che altrove e ora sta diventando sempre più pesante. Con queste nuove possibilità si apre uno spiraglio di ottimismo. Qui in montagna vi è un forte attaccamento agli ospedali e un rapporto molto stretto tra medico e paziente che farà sentire i medici ben accolti nelle nostre comunità»

