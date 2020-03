LA NOVITÀ

BELLUNO Servono rinforzi. E ne arriveranno. Trentadue in provincia di Belluno: dieci infermieri, due tecnici di laboratorio, due tecnici di radiologia, sei assistenti sanitari e dodici oss. Si tratta di assunzioni già autorizzate dalla Regione il 28 febbraio e con due delibere successive, il 3 e 5 marzo. Insomma forze nuove in tutte le linee. I tempi per averli operativi non saranno immediati ma è chiaro a tutti che in questo momento la macchina sta lavorando al massimo per fare in modo che non si perda neanche un minuto.

L'OBIETTIVO

Si tratta di un contingente di assunzioni che è stato deciso prima del decreto approvato la scorsa notte dal consiglio dei Ministri. Il nuovo provvedimento del Governo consente infatti di provvedere ad ancora più massicce iniezioni di dotazioni organiche sia di medici, che di infermieri e Oss e, a cascata, le nuove assunzioni potrebbero essere impiegate anche in provincia di Belluno. L'immissione immediata in servizio di questo primo contingente è stata decisa dal presidente della Regione, Luca Zaia, utilizzando il ruolo di Soggetto attuatore per l'emergenza coronavirus in Veneto. Un ruolo che consente la possibilità di agire in tempi più rapidi rispetto alle situazioni ordinarie. Possibilità dunque di attingere con procedura d'urgenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già effettuati da Azienda Zero.

SODDISFAZIONE

«Anche su questo fronte siamo sul pezzo - ha commentato il Governatore Luca Zaia - e mano a mano che emerge la necessità, rafforziamo gli organici, che pure negli ultimi anni sono continuamente aumentati. Dobbiamo e vogliamo mettere altre forze in campo e aiutare chi è già all'opera, creando comunque nuove disponibilità anche in via precauzionale. Nei prossimi giorni, anche alla luce del nuovo decreto che allarga la possibilità di assunzioni, presenteremo al Governo un nuovo e più importante piano. Le assunzioni sono comunque a tempo indeterminato per cui queste 525 unità rimarranno in servizio, dove sarà più utile, anche dopo la fine dell'emergenza».

IN PROVINCIA

Sono 28 gli operatori attualmente in quarantena nell'Usl Dolomiti perché stretto contatto di un caso positivo. Due medici dell'ospedale di Belluno, sei di quello di Feltre, ai quali vanno aggiunti diciassette infermieri e tre oss. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto del Governo potrebbero rientrare in servizio subito e saranno sottoposti a nuovi tamponi ogni quarantotto ore.

Andrea Zambenedetti

