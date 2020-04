LA NOVITÀ

BELLUNO Proprio come le farmacie: le librerie aprono a turno. Con tanto di calendario stilato in accordo e appeso sulla vetrina. Oggi, per l'intera mattina, si potrà scegliere un libro da Le due zitelle, in piazza Piloni, o alla Talpa, in Galleria Caffi. Seguirà, domani, Eddini, in via Mezzaterra. Ieri ad aprire le porte sono state le librerie Tarantola e Campedel. Belluno sta alle regole. Si seguono, insomma, le linee guida: «Effettivamente c'è stata un po' di iniziale confusione, prima pareva che l'apertura non avesse limiti, ora è chiaro che possiamo aprire solo due giorni alla settimana, mai nei prefestivi», commenta Stefano Zanette, titolare della Campedel. Ieri i clienti sono arrivati nelle tre ore messe a disposizione del pubblico: «E' andata bene direi sintetizza Zanette - chi è entrato era contento di poterlo fare. Sono venuti alcuni ragazzi che volevano libri per la scuola e adulti con il foglietto in mano, per una richiesta precisa». Il tempo per dedicarsi alle recensioni di libri, per ascoltare un consiglio di un amico, per seguire il suggerimento dato in Tv rimane uno dei pochissimi vantaggi della quarantena. «Comunque, pur con la libreria aperta, c'è chi ha telefonato per poter avere un libro a domicilio, nel pomeriggio». Un' opportunità che piace quella del porta a porta. Tant'è che sembra ammortizzata la concorrenza con Amazon: «La consegna a domicilio è un' alternativa efficace. Noi siamo veloci, ma soprattutto il cliente riesce a mantenersi in relazione con la libreria di fiducia». Il nuovo modo di rapportarsi con la , in questo mese segnato dalle conseguenze del Coronavirus, a detta di Zanette, va incontro al bisogno di contatto umano: «Vale per tutti i negozi di vicinato, che sia l' alimentari o il librario, rivalutati. Il negoziante ti parla, ti offre un consiglio. Senza dimenticare che per molte persone, soprattutto se anziane, non è facile mettersi su internet per ordinare qualsiasi cosa».

IL CALENDARIO

Giovedì 16 saranno aperte Eddini (Mondadori), Le due zitelle e Tarantola. Venerdì 17 Eddini (Mondadori), La Talpa, Campedel. Lunedì 20 la Talpa, martedì 21 Campedel, Tarantola, Le due zitelle. Mercoledì 22 su le serrande delle librerie Le due zitelle, Eddini, la Talpa. Giovedì 23 ecco ancora Tarantola, Eddini, Campedel. Poi chiusura il 24,25,26. E si riprende lunedì 27.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA