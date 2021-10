Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOTTESAN VITO DI CADORE Ancora crolli nel primo pomeriggio di ieri dal monte Marcora nel gruppo del Sorapiss. La montagna ha continuato a scaricare con frequenti episodi, anche se di minore entità rispetto a sabato. Del materiale si è staccato dallo stesso versante in cui era avvenuto il crollo il giorno precedente, si è elevata una intensa nube di polveri e di fumo, ma non vi è stato alcun coinvolgimento di persone o di mezzi in...