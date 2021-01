LA NOTIZIA IN CITTÀ

DOLO Sgomento e incredulità, sentimenti che hanno accomunato la gente appena si è sparsa la notizia a Dolo, e non solo, della scomparsa del sindaco Alberto Polo, Appena nel sito del comune è apparso l'annuncio si è spento in tarda mattinata il Sindaco di Dolo, una miriade di messaggi di cordoglio hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia e alle istituzioni. Colpiscono soprattutto quelli di chi si trovato ad operare su posizioni diverse, come Lucas Pavanetto di Fratelli d'Italia. «Un avversario leale e che ha dimostrato, in un momento di grande difficoltà personale, amore e devozione per la propria città».

GLI AVVERSARI

Mario Vescovi della Lega ha avuto vari scontri politici ma non si sottratto al dolore. «Sono sconcertato per questa inaspettata notizia, è un momento molto triste per la nostra comunità già provata da numerose perdite e difficoltà di vario genere legate alla pandemia». Anche il gruppo di minoranza di Obiettivo Comune, avversario alle elezioni di settembre, ne evidenzia le doti. «Un politico legato al proprio territorio e sempre disponibile, impegnato per tanti anni al lavoro per la nostra Comunità e che, seppur nella diversità dei rispettivi percorsi politici, abbiamo sempre rispettato e stimato, non solo come avversario politico, come uomo. Il legame che Alberto aveva con il nostro Comune è indiscusso e rimarrà l'esempio della dedizione e del sacrificio che il sindaco ha sempre profuso nell'impegno verso la cosa pubblica». Anche il gruppo Il Ponte del Dolo si unisce all'unanime cordoglio. «Apprendiamo sgomenti la tristissima notizia della morte del nostro sindaco Alberto Polo». Profondo anche il dolore del Partito Democratico «La perdita è gigantesca. Alberto Polo è stato un amministratore speciale, dalla rara forza d'animo e di una moralità che ha davvero cambiato il vento nel territorio in cui ha operato. Il suo modo di agire, concreto, amorevole e mai urlato, ha fatto breccia: tra i cittadini della sua Dolo ma, in generale, a livello politico veneziano. Una figura di grande spessore istituzionale, la dimensione di Alberto l'abbiamo misurata fino all'ultimo giorno».

IL PREDECESSORE

Chi ha vissuto con lui tanti momenti politici importanti è stato l'ex sindaco Antonio Gaspari, amico e consigliere anche negli ultimi anni, è senza parole: «Per me è un colpo tremendo». Riesce solo a dire. Oltre che un uomo politico Polo era anche un uomo di cultura, amava la musica e leggere. Con tutte le associazioni aveva un rapporto speciale, in particolare con La Pentola dei Nodi che così lo ricorda. «Ci piace sottolineare l'introduzione che aveva scritto a un libro che come assessore alla Cultura aveva patrocinato una decina d'anni fa. Il dovere di un amministratore è aver cura, nel miglior modo possibile, del bene pubblico, la tela tessuta dai fili nati lontano, intrecciata dalle generazioni che hanno preceduto la nostra e che, arricchita dalle sfumature e colori della Storia, ha composto il disegno dell'Oggi, di ciò che adesso ognuno di noi è. Righe che descrivono la sua visione di come la politica dovesse essere intesa quale servizio alla collettività». Incredulo e davvero senza parole anche il parroco Don Francesco Mascotto. «Sono frastornato ci dice sono talmente scosso che faccio fatica a trovare delle parole da dire. Non ho ancora avuto modo di incontrare i familiari. Domani lo farò e poi sarà anche deciso lo svolgimento della funzione funebre».

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

