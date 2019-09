CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La notizia era nota ormai da mesi, ma solo ieri è stata fatta trapelare da fonti sindacali, provocando anche uno scontro tra Cisl e Cgil. Il Punto di primo intervento dell'ex ospedale di Auronzo, la cui spogliazione iniziò negli anni 90 per ridurlo ad un Centro sanitario polifunzionale, sarà privatizzato. L'Usl di Belluno, non sapendo più dove trovare medici e infermieri, ha chiesto e ottenuto dalla Regione Veneto di procedere ad un appalto. Il bando sarà europeo: 4,5 milioni di euro per cinque anni. Una notizia choc, perché dopo il...